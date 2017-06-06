|
Сообщество «Футбол Беларуси»: 9 июня брестское «Динамо» получит лицензию на участие в Лиге Европы
07.06.2017 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
9 июня брестское «Динамо» получит лицензию на участие в Лиге Европы, сообщает группа «Футбол Беларуси | BL» «Вконтакте».
Напомним, брестское «Динамо»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 июня брестское «Динамо» получит лицензию на участие в Лиге Европы, сообщает группа «Футбол Беларуси | BL» «Вконтакте».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии