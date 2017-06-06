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Сообщество «Футбол Беларуси»: 9 июня брестское «Динамо» получит лицензию на участие в Лиге Европы

07.06.2017 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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9 июня брестское «Динамо» получит лицензию на участие в Лиге Европы, сообщает группа «Футбол Беларуси | BL» «Вконтакте».

Напомним, брестское «Динамо» не имеет лицензии на участие в Лиге Европы. АБФФ выдала лицензию только четырем белорусским клубам, в их число брестчане не попали. Причина в том, что нынешний клуб, который участвует в чемпионате (юридически), это не то «Динамо», что играло в сезоне-2016.

Сергей Сафарьян: «Сделаем все, чтобы брестское «Динамо» выступило в Лиге Европы»

Директор департамента лицензирования БФФ: «Участие брестского «Динамо» в Лиге Европы? Закавык возникнуть не должно»

 
 
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9 июня брестское «Динамо» получит лицензию на участие в Лиге Европы, сообщает группа «Футбол Беларуси | BL» «Вконтакте».

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