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Товарищеский матч (жен). Беларусь проиграла Греции
07.06.2017 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Турнир в Греции
Греция – Беларусь 65:58 (22:12, 12:16, 18:21, 13:9)
Россия – Украина 73:67 (20:18, 16:17, 22:17, 15:15)
Положение команд: Греция – 1-0, Россия – 1-0, Украина – 0-1, Беларусь 0-1.
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Турнир в Греции Греция – Беларусь 65:58 (22:12, 12:16, 18:21, 13:9) Россия – Украина 73:67 (20:18, 16:17, 22:17, 15:15) Положение команд: Греция – 1-0, Россия – 1-0, Украина – 0-1, Беларусь 0-1.
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