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Товарищеский матч (жен). Беларусь проиграла Греции

07.06.2017 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Турнир в Греции

Греция – Беларусь 65:58 (22:12, 12:16, 18:21, 13:9)

Россия – Украина 73:67 (20:18, 16:17, 22:17, 15:15)

Положение команд: Греция – 1-0, Россия – 1-0, Украина – 0-1, Беларусь 0-1.

 
 
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Турнир в Греции Греция – Беларусь 65:58 (22:12, 12:16, 18:21, 13:9) Россия – Украина 73:67 (20:18, 16:17, 22:17, 15:15) Положение команд: Греция – 1-0, Россия – 1-0, Украина – 0-1, Беларусь 0-1.

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