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Кучук приступил к селекционной работе и формированию штаба в «Ростове»

07.06.2017 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ростов» назначил главным тренером команды экс-тренера украинской «Стали» Леонида Кучука.

57-летний белорусский специалист уже приступил к работе по формированию тренерского штаба и селекционной работе. Первый сбор команда начнет 10 июня.

Официальное объявление о назначении Кучука ожидается в ближайшие дни. Он подпишет с «Ростовом» 2-летний контракт.

В России Кучук работал в белгородском «Салюте», «Кубани» и «Локомотиве». Белорус в «Ростове» сменит Курбана Бердыева, который, скорее всего, вернется в «Рубин».

 
 
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«Ростов» назначил главным тренером команды экс-тренера украинской «Стали» Леонида Кучука.

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