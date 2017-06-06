Кучук приступил к селекционной работе и формированию штаба в «Ростове»

«Ростов» назначил главным тренером команды экс-тренера украинской «Стали» Леонида Кучука.

57-летний белорусский специалист уже приступил к работе по формированию тренерского штаба и селекционной работе. Первый сбор команда начнет 10 июня.

Официальное объявление о назначении Кучука ожидается в ближайшие дни. Он подпишет с «Ростовом» 2-летний контракт.

В России Кучук работал в белгородском «Салюте», «Кубани» и «Локомотиве». Белорус в «Ростове» сменит Курбана Бердыева, который, скорее всего, вернется в «Рубин».