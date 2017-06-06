Людас Румбутис: «Знаете, игра забывается – счет остается. Начали с победы – это уже радует»

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис подвел итоги матча с командой Сан-Марино (1:0).

– Знаете, игра забывается – счет остается. Начали с победы – это уже радует. Неважно, Сан-Марино или еще кто-то. Волей календаря получилось, что имели одну совместную тренировку – вчера. Видно, что какие-то моменты не успели доработать. Во втором тайме забей Шевченко два гола, еще моменты у нас были. Первый тайм был притирочный, второй тайм был нормальный – это радует. Есть куда двигаться. Сыграли не особо цельно – моментами неплохо, моментами перекатывание мяча, которое меня не устраивает. В футбол надо играть на ворота, а не поперек поля.

- С выходом Джигеро вы перешли на игру с одним номинальным нападающим. С чем это связано?

– Это связано с тем, что Иван Бахар очень активно участвовал во всех эпизодах, но у него не получалось так зацепиться за мяч, как он это умеет. Он более скоростной с мячом, чем Джигеро. Он вышел, и моменты стали возникать. Но и было видно, что ему стало тяжело, как и Диме Антилевскому – он тоже не имеет постоянной практики. Замены были практически по позициям. Тот же Яроцкий вышел и здорово пробил. Поймите, что сложно дать что-то за пару дней, когда сбор нормальный идет четыре-пять рабочих дня. Видно, что ребятам было тяжело. Сейчас девять-десять человек играет в чемпионате. Сегодня даже сняли тренировку, т.к. видели, что не хватает эмоций. Слава Богу, что сегодня были в хорошем состоянии и практически всю борьбу выиграли. Кроме артистических моментов, конечно. Просто смешно, как они умеют падать, как они умеют кричать. Но каждый играет, как может.

- Команда активно действовала флангами. Это ваша установка?

– Да, была установка взаимодействия крайнего защитника-полузащитника. Единственное, что очень передачи некачественные были. Сколько Алексей Иванов проходил, передачи уходили в небо. Потомучто соперника надо было вытягивать из штрафной. Хоть они декларировали, что играют 4-1-4-1, но играли они 10-1, 10-0, если можно так сказать. Гол как получили – разорвали по флангу, пас в штрафную, Березкин ворвался – пенальти. Мы так и планировали играть вчера на тренировке. Но не всегда получается. Знаете, они молодые, очень хотели начать с победы, слава Богу это получилось.

- В концовке соперник создал полтора-два момента…

– Это не моменты, это были передачи в штрафную. Фол который был – да. Мы уже разобрались с ним. Это такой момент, который может привести к голу. Это все от большого желания сохранить счет. Когда не надо фолить, когда надо забрать мяч и не отдавать, как говорится, до вылета из аэропорта. А мы куда-то спешим, опыта не хватает.

- После не очень удачного первого тайма как корректировали установку игроков?

– Мы подкорректировали буквально пару моментов. Один из которых – Березкина отправили атаковать. Он все играл рядом с Климовичем, как-то привыкли. А тут была дана команда – Женя, ты идешь вперед. Это сразу и получилось. У Антилевского, Шевченко были моменты. Без крика, спокойно показали на доске и все. Они вменяемые люди – они же не безразличны, они играли, они старались. Что имеем, то имеем.

- На сколько вам самому понравилась игра?

– Мне понравились отрезки игры. Особенно во втором тайме, когда мы включали скорость, когда у нас появлялось взаимопонимание. У нас на некоторых тренировках напоминаем игрокам упражнения. Раз – никак, второй – что-то. Третий – уже играет. Тоже и здесь. Второй тайм отрезками очень даже неплохой. Где вратарь потащил пару моментов, да и так сыграли. В обороне здорово действовали. Еще раз скажу – слава Богу, что выиграли и начали с победы. Оправдались ли ожидания? Я думал, что выиграем крупнее. Забей второй гол Шевченко – я думаю, посыпался бы мешок, ребята бы раскрепостились. А так все играли очень зажато. Мы рады, что прошел дождь и поле стало быстрым. Помните, как в конце игрок гостей пробил, хотел перекинуть? Любой удар – чревато по такому газону. Не судите нас строго, – сказал Румбутис.

Людас Румбутис: «Сборная Сан-Марино удивила только артистизмом. Папанов и Миронов отдыхают»