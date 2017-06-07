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Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes, ЛеБрон Джеймс – 2-й, Месси – 3-й
07.06.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду второй год подряд возглавляет список ста самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.
32-летний португалец заработал 93 миллиона долларов, из которых 58 – зарплата и бонусы, а еще 35 – другие доходы.
В Топ-100 вошли 8 футболистов:
1. Криштиану Роналду («Реал») – 93 миллиона долларов
2. ЛеБрон Джеймс («Кливленд», НБА) – 86,2
3. Лионель Месси («Барселона») – 80
4. Роджер Федерер (теннис) – 64
5. Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт», НБА) – 60,6
6. Эндрю Лак («Индианаполис», НФЛ), Рори Макилрой (гольф) – 60
8. Стефен Карри («Голден Стэйт», НБА) – 47,3
9. Джеймс Харден («Хьюстон», НБА) – 46,6
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес», формула-1) – 46
...
18. Неймар («Барселона») – 18
24. Гарет Бэйл («Реал») – 34
30. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед») – 32
70. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») – 23,6
80. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 22,6
91. Хамес Родригес («Реал») – 21,9
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Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes, ЛеБрон Джеймс – 2-й, Месси – 3-й
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду второй год подряд возглавляет список ста самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.
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