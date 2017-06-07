МИНСК, 7 июн — Sputnik. Польский автогонщик Роберт Кубица впервые после тяжелой аварии за рулем раллийной машины в 2011 году провел однодневные тесты в "Формуле-1" с командой Renault.

Кубица накануне проехал 115 кругов за рулем Lotus-Renault образца 2012 года на автодроме Рикардо Тормо в испанской Валенсии. По иронии судьбы, последний "формульный" болид, на котором он выступал в "Королевских гонках", также был построен в Энстоуне.



© Sputnik. Камилла Алиева / Талех Махмудов Второй в истории: Баку готовится к Гран-при "Формулы-1"

"Я хотел бы поблагодарить всех за то, что это стало возможным — надеюсь, день был хорошим для всех, и, наверное, они (команда — Sputnik) увидели что-то похожее на меня образца 2010 года", — цитирует слова гонщика официальный сайт "Формулы-1" .

Польский пилот отметил, что испытывает смешанные чувства после завершения тестов. "Я горжусь тем, чего я достиг сегодня, также это показывает, что я потерял", — сказал Кубица.

В свою очередь спортивный директор французской команды Алан Пермейн отметил, что эти тесты словно повернули время вспять.

"Очень непросто сесть в машину "Формулы-1" после шести лет, но для него (Кубицы — Sputnik) это был хороший подвиг", — сказал представитель Renault.

Кубица выступал в "Формуле-1" с 2006 по 2011 годы и считался одним из самых быстрых гонщиков, однако дальнейшую его карьеру перечеркнула авария, в которую поляк попал в ходе Ралли Андорра. Кубица едва не остался без руки, перенес множество операций, и речь о возвращении в "Королевские гонки" уже не шла. После восстановления гонщик принимал участие в различных раллийных чемпионатах и одержал ряд побед.