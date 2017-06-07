Семен Шапиро: «Не думаю, что зарплаты в хоккее нужно обсуждать в обществе»

Сегодня состоялось заседание исполнительного комитета ФХБ, на котором потолок зарплат в клубах был снижен на 25 процентов.

Председатель федерации Семен Шапиро в абсолютных цифрах зарплаты хоккеистов называть не стал.

«Если вы начнете показывать обществу, какие там зарплаты, я не думаю, что это нужно обсуждать в обществе и так далее», – цитирует Шапиро naviny.by со ссылкой на БелаПАН.