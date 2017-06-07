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Gracenote: «Зенит» вошел в число 25 сильнейших клубов Европы, «Реал» – первый
08.06.2017 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Агентство Gracenote, входящее в группу компаний Nielsen, представило рейтинг ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index.
Возглавил рейтинг мадридский «Реал», второе место заняла «Барселона», третье — мюнхенская «Бавария».
Отметим, что Gracenote при составлении рейтинга учитывает результаты команд за последние 4 года.
Отметим, что российский «Зенит» занявшял в таблице 22-е место.
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Агентство Gracenote, входящее в группу компаний Nielsen, представило рейтинг ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index.
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