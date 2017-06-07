Алексей Калюжный: «Иногда дети интересуются, почему в Беларуси не говорят на белорусском языке»

Экс-капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный рассказал о своем отношении к белорусскому языку и культуре.

- Вам принадлежит уникальный рекорд – более 20 лет в составе национальной команды. Еще застали время, когда в группе В сборная выходила в майках с гербом «Пагоня». Кстати, на чемпионатах мира, которые проходят за пределами страны, болельщики и сегодня поддерживают белорусов бело-красно-белыми флагами. Как относитесь к исторической символике на трибунах?

– При мне уже совсем не долго – видимо, всего один сезон – еще была бело-красная форма с «Пагоняй». Поэтому немного застал, да. Что касается символики, то, как мне кажется, любые не запрещенные проявления поддержки, которые не приносят вред и никого не оскорбляют, – это вполне нормально. Если людям нравится, когда люди хотят быть под таким флагом – на здоровье.

Безусловно, нужно глубоко и хорошо знать свою историю, чтобы делать серьезные выводы, как и что должно быть. Ведь при отсутствии понимания это будет бесконечный спор – что первично и что правильное. В настоящее время в обществе нет однозначной позиции, на сколько нужно вернуться назад, чтобы судить, как должно быть на самом деле. А поскольку все субъективно, то каждый по-своему отсчитывает время, именно его берет за основу своей, настоящей Беларуси.

- На фоне других государств Беларусь выделяется размытой национальной идентичностью, не все белорусы владеют родным языком. Как думаете, в чем причины: недостаточный уровень самосознания, отсутствие критического подхода?

– Как и все, я белорусский учил в школе и понимаю, когда со мной говорят. Но самостоятельно, к сожалению, говорить не могу. Хотя был один случай, который врезался в память. Я как-то шел на стоянку, мимо проезжала машина. Остановилась, вышел мужчина лет на 5-7 моложе меня и начал на чистом белорусском языке поздравлять с игрой, которая ему понравилась. Так легко, свободно говорил, настолько красиво это звучало, что я был поражен. Потом часто пересказывал эту историю, так как такого чистейшего языка до тех пор не слышал.

Но не представляю, как можно ее навязать искусственно, как заставить. Наверное, когда будет появляться больше надписей, более указателей, больше рекламы по-белорусски, это сделает свое дело и люди по крайней мере будут ощущать ее присутствие. И будет абсолютно правильно, когда жители Беларуси наконец заговорят на родном языке. Но в свое время произошло смешение наций, людей, культур, язык оказался выдавлен. Вернуть его в полноценный обиход сложно, хотя мои дети, четыре года назад переехав из Москвы, изучают, им нравится, неплохие оценки имеют. Пожалуй, лучше меня уже знают. Иногда интересуются, почему здесь не говорят по-белорусски. Объясняю им, что это наша страна, наша культура, надо знать, иначе нельзя.

- Разве что на молодых и надежда: в последнее время заметно прибавилось инициатив, направленных на пропаганду языка, культуры, традиций.

– Да, постепенно это появляется, люди начинают гордиться, что они белорусы, что у нас прекрасная история. Это правильно, ведь если ты гордишься страной, языком, то отождествляешь себя с конкретной территорией. Тем более сейчас многие путешествует, видят, с каким почтением другие народы относятся к своим культурным традициям, к своей речи. Даже при том, что все больше людей считают универсальным языком английский. Но должен существовать какой-то способ идентификации с той землей, где ты родился. Язык – первое и самое простое. К тому же надо признать (как на мой субъективный взгляд): белорусский язык необычайно красив, – сказал Калюжный.