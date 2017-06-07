Белорусские пограничники задержали бойца ММА Амриева, который в 2013 году рассказал о пытках в чеченском МВД

В белорусском Добруше пограничники задержали бойца смешанных боевых искусств (ММА) Мурада Амриева, который в 2013 году рассказал о пытках в чеченском МВД. Об этом сообщает BBC со слов председателя российского Комитета по предотвращению пыток Игоря Каляпина.

«По информации дежурного погранотряда, до 12 дней он будет находиться на погранпункте города Добруш, а потом отконвоирован в Гомель», — сообщил Каляпин.

Как ранее сообщалось в СМИ, Амриева задержали в центре Грозного в 2013 году. Чеченские власти хотели таким образом заставить вернуться из Германии его старшего брата, подозреваемого в покушении на высокопоставленного милицейского чиновника Магомеда Дашаева. По данным правозащитников, в милиции Амриева пытали: били, подвешивали к потолку, пытали электричеством. Через два дня его привезли к родителям и предупредили, что если их старший сын не вернется, то ответственность за покушение перейдет на Мурада. После этого Амриев скрылся в Украине, где продолжил свою спортивную карьеру. Он даже завоевал титул чемпиона мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, выступая за Украину.

Чеченские власти объявили его в розыск, обвинив в использовании заведомо поддельного паспорта. Правозащитники говорят, что при выдаче документа сотрудники паспортного стола допустили опечатку.

По версии правозащитников, основанием для преследования стали заявления Амриева в российской «Новой газете» о «кровной мести», которую ему объявили чеченские полицейские.

В июне этого года Амриев вернулся в Россию, чтобы продлить визу, но 4 июня был задержан на границе России и Украины. В Брянске его доставили в здание прокуратуры и местного отделения Следственного комитета на транспорте, который вскоре после этого заблокировали чеченские оперативники. Как сообщали СМИ и правозащитники, чеченские полицейские хотели вывезти его в Чечню.

Как рассказывали правозащитники из Комитета по предотвращению пыток, которые присутствовали у здания, позже Амриев вышел из оцепленного силовиками здания и уехал на автомобиле.

По словам правозащитников, никаких юридических претензий к Амриеву у ведомства не оставалось.