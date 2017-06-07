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Нино Галович: «Регионы в Беларуси развиты явно слабее, чем Минск. Что делать в Мозыре зимой, когда температура минус 20?»
08.06.2017 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хорватский защитник минского «Динамо» Нино Галович поделился мнением об уровне жизни в Беларуси.
«Средняя зарплата в Хорватии — 500-600 евро. Правда, получающие такие суммы обычно не совсем довольны, все время говорят: «Где бы найти другую работу?». А вот кто зарабатывает 800-1000, уже чувствуют себя хорошо.
На моей родине есть разница в уровне жизни между столицей и провинцией. Однако в Беларуси, мне кажется, она выражена больше. О Минске ничего плохого не скажу — серьезный город, хорошие магазины, рестораны, клубы. Но регионы развиты явно слабее. Хотя я был пока мало где: в Гродно, Мозыре... По дороге туда обратил внимание, что везде как-то пусто. В Хорватии, как я уже сказал, можно хорошо заработать на море. А что делать в том же Мозыре зимой, когда температура минус 20?» – сказал Галович.
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Нино Галович: «Регионы в Беларуси развиты явно слабее, чем Минск. Что делать в Мозыре зимой, когда температура минус 20?»
Хорватский защитник минского «Динамо» Нино Галович поделился мнением об уровне жизни в Беларуси.
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