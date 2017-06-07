ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нино Галович: «Регионы в Беларуси развиты явно слабее, чем Минск. Что делать в Мозыре зимой, когда температура минус 20?»

08.06.2017 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Хорватский защитник минского «Динамо» Нино Галович поделился мнением об уровне жизни в Беларуси.

«Средняя зарплата в Хорватии — 500-600 евро. Правда, получающие такие суммы обычно не совсем довольны, все время говорят: «Где бы найти другую работу?». А вот кто зарабатывает 800-1000, уже чувствуют себя хорошо.

На моей родине есть разница в уровне жизни между столицей и провинцией. Однако в Беларуси, мне кажется, она выражена больше. О Минске ничего плохого не скажу — серьезный город, хорошие магазины, рестораны, клубы. Но регионы развиты явно слабее. Хотя я был пока мало где: в Гродно, Мозыре... По дороге туда обратил внимание, что везде как-то пусто. В Хорватии, как я уже сказал, можно хорошо заработать на море. А что делать в том же Мозыре зимой, когда температура минус 20?» – сказал Галович.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорватский защитник минского «Динамо» Нино Галович поделился мнением об уровне жизни в Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Gracenote: «Зенит» вошел в число 25 сильнейших клубов Европы, «Реал» – первый
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика