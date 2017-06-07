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Диего Коста: «Конте сообщил, что не рассчитывает на меня. Вернуться в «Атлетико» было бы здорово»

08.06.2017 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Челси» Диего Коста рассказал, что больше не входит в планы главного тренера команды Антонио Конте.

«Я получил от тренера смс, в котором говорится, что он не рассчитывает на меня в следующем сезоне. К этому все и шло, потому что в минувшем сезоне я выступил плохо. Жаль. Что ж, буду искать новую команду.

Вернуться в «Атлетико» было бы здорово, но нужно многое обдумать. Впереди ЧМ-2018, и мне нужно играть. Все знают, что я очень люблю своих одноклубников по «Атлетико», мне нравилось жить в Мадриде», — сказал Коста.

В 35 матчах минувшего чемпионата Англии испанец забил 20 голов и сделал 10 результативных передач.

 
 
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Форвард «Челси» Диего Коста рассказал, что больше не входит в планы главного тренера команды Антонио Конте.

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