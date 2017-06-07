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НБА. Плей-офф. Финал. 3-й матч. «Голден Стэйт» победил «Кливленд» и повел 3-0
08.06.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в «Quicken Loans Arena» в Кливленде прошел третий матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Кавальерс» и «Уорриорз». Трехочковый Кевина Дюрэнта помог «Голден Стэйт» спастись в концовке и повести 3-0.
Плей-офф
Финал
Третий матч
В серии впереди «Голден Стэйт» – 3-0
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Сегодня в «Quicken Loans Arena» в Кливленде прошел третий матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Кавальерс» и «Уорриорз».
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