ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. Плей-офф. Финал. 3-й матч. «Голден Стэйт» победил «Кливленд» и повел 3-0

08.06.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в «Quicken Loans Arena» в Кливленде прошел третий матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Кавальерс» и «Уорриорз». Трехочковый Кевина Дюрэнта помог «Голден Стэйт» спастись в концовке и повести 3-0.

Плей-офф

Финал

Третий матч

Кливленд – Голден Стэйт 113:118 (32:39, 29:28, 33:22, 19:29)
Дата проведения
8 июня, 04.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча
Кливленд
Джеймс (39 + 11 подборов + 9 передач + 5 потерь), Ирвинг (38), Джей Ар Смит (16), Лав (9 + 13 подборов + 6 перехватов), Томпсон (0)  старт; Корвер (8), Шамперт (2), Джефферсон (1), Уильямс (0).
Голден Стэйт
Дюрэнт (31 + 8 подборов), Томпсон (30), Карри (26 + 13 подборов + 6 передач), Грин (8 + 8 подборов + 7 передач), Пачулия (0)  старт; Игудала (7), Уэст (7), Ливингстон (6), Маккоу (2), МакГи (1), Кларк (0), Барнс (0), МакАду (0).

В серии впереди «Голден Стэйт» – 3-0

 

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в «Quicken Loans Arena» в Кливленде прошел третий матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Кавальерс» и «Уорриорз».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Диего Коста: «Конте сообщил, что не рассчитывает на меня. Вернуться в «Атлетико» было бы здорово»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика