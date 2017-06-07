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«Прессбол»: в следующем году будут сформированы клубы в Бобруйске, Орше, Барановичах и Пинске
08.06.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Также в этой лиге выступят еще 4 клуба, которые будут созданы к окончанию сезона 2017/2018 годов.
Как сообщает «Прессбол» клубы будут созданы в Бобруйске, Орше, Барановичах и Пинске.
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Как сообщалось ранее, клубы экстралиги, которые в следующем сезоне займут места с 9-го по 12-е, в сезоне 2018/19 выступят в экстралиге-2.
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