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Бережков не был приглашен на отчетно-выборную конференцию ФХБ

08.06.2017 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-заместитель председателя ФХБ Владимир Бережков не был приглашен на отчетно-выборную конференцию ФХБ.

Напомним, на этой конференции решением делегатов ФХБ от должности заместителя председателя были освобождены Владимир Бережков, Андрей Асташевич, Алексей Прокопович и Александр Алексеев.

Аналогичную должность сохранили председатель правления «Немана» Гродно Анатолий Варивончик и Член Совета ИИХФ Сергей Гончаров. Вновь избранным зампредом стал директор СДЮШОР БФСО «Динамо» Дмитрий Басков.

Отметим, что после выхода их СИЗО Владимир Бережков занимал пост заместителя председателя формально – в заседаниях федерации участия не принимал.

В настоящее время Бережков является директор компании «Свой футбол», которая занимается созданием футбольного канала.

 
Теги: Гродно
 
 
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Экс-заместитель председателя ФХБ Владимир Бережков не был приглашен на отчетно-выборную конференцию ФХБ.

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