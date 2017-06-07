Семен Шапиро: «Тема легионеров в «Динамо» сейчас слишком часто муссируется. На самом же деле идет спокойная, плановая работа»

Председатель ФХБ Семен Шапиро отметил, что в минском «Динамо» идет спокойная, плановая работа.

— Какую роль в новой системе будет играть минское «Динамо», учитывая, что это главный клуб страны и единственный представитель в КХЛ?

— Думаю, менять систему мы не имеем права. В «Динамо» должны вести подготовку, расти и формироваться будущие игроки национальной сборной. Наряду с ними в клубе должны играть легионеры. Несколько дней назад у меня состоялась встреча с руководством клуба, в рамках которой обменялись мнениями по поводу подбора игроков. Мы разговаривали с Игорем Шуневичем в том числе и по поводу легионеров. К сожалению, эта тема сейчас слишком часто муссируется, в прессе комментируется буквально каждое высказывание на этот счет. На самом же деле идет спокойная, плановая работа. Я стараюсь общаться с действующими тренерами, с другим специалистами, которые долго проработали в хоккее.

— Какие-то фамилии часто звучат в разговорах?

— Пока не готов отвечать на данные вопросы. Это опять погоня за какой-то сенсацией. Назову фамилию — и сразу пойдет обсуждение. А люди порой находятся за рубежом, не совсем понимают, что происходит. Это не способствует адкеватному позиционированию тренерского штаба. Лучше встретиться и поговорить лично, отыскать оптимальный вариант.

Иногда пресса не способствует нормальной работе. Правильнее сначала принять решение, а уже потом сообщать масс-медиа. А так только даем пищу для серьезных размышлений. Самолично подобных решений принимать не планирую. Будем общаться, спорить, убеждать друг друга. В споре рождается истина. Пока даже не могу сказать, когда конкретно будут выборы нового тренерского штаба, – сказал Шапиро.

Игорь Шуневич: «Легионеров планируем по формуле «1+3» – вратарь и три полевых. Один игрок уже есть — Клинкхаммер, Скривенсу предложен контракт»