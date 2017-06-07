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Беларусь U-21 – Сан-Марино U-21. Матч на «Тракторе» посетили 450 человек
08.06.2017 10:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
В стартовом матче молодежного отборочного турнира Евро-2019 сборная Беларуси переиграли команду Сан-Марино (1:0).
Согласно протоколу игру посетили 450 болельщиков.
Напомним, встреча проходила в Минске на стадионе «Трактор».
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В стартовом матче молодежного отборочного турнира Евро-2019 сборная Беларуси переиграли команду Сан-Марино (1:0).
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