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Беларусь U-21 – Сан-Марино U-21. Матч на «Тракторе» посетили 450 человек

08.06.2017 10:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В стартовом матче молодежного отборочного турнира Евро-2019 сборная Беларуси переиграли команду Сан-Марино (1:0).

Согласно протоколу игру посетили 450 болельщиков.

Напомним, встреча проходила в Минске на стадионе «Трактор».

Беларусь U-21 – Сан-Марино U-21. Матч на «Тракторе» посетили 450 человек

 
Теги: Минск
 
 
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В стартовом матче молодежного отборочного турнира Евро-2019 сборная Беларуси переиграли команду Сан-Марино (1:0).

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