Сергей Тетерин: «Приглашение занять пост председателя федерации тенниса получил от Шакутина»

Председатель Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин рассказал, что предложение возглавить организацию получил от Александра Шакутина.

«Приглашение занять пост председателя федерации получил от Шакутина. 4 мая было получено официальное письмо, а 12 мая Александр Васильевич в разговоре сказал, что, мол, так и так, президент страны и НОК полагают, что руководить федерациями должны спортсмены, которые имеют отношение к тому или иному виду спорта. А прежние руководители могли бы возглавить Наблюдательные советы при федерациях и участвовать в их жизни… Условно говоря, если ты любишь теннис, то будешь ему помогать в развитии, невзирая на обстоятельства.

Когда мы с Шакутиным это обсуждали, я был председателем Белорусского лыжного союза. Затем было принято решение, и я оказался в федерации тенниса. Здесь работа построена системно — начиная от совершенствования материально-технической базы и заканчивая тренировочным процессом в академии тенниса, за что хочу поблагодарить Александра Васильевича. Вместе с коллективом постараемся все сохранить и продолжить успешные начинания», – рассказал Тетерин.