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Сергей Тетерин: «Приглашение занять пост председателя федерации тенниса получил от Шакутина»

08.06.2017 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин рассказал, что предложение возглавить организацию получил от Александра Шакутина.

«Приглашение занять пост председателя федерации получил от Шакутина. 4 мая было получено официальное письмо, а 12 мая Александр Васильевич в разговоре сказал, что, мол, так и так, президент страны и НОК полагают, что руководить федерациями должны спортсмены, которые имеют отношение к тому или иному виду спорта. А прежние руководители могли бы возглавить Наблюдательные советы при федерациях и участвовать в их жизни… Условно говоря, если ты любишь теннис, то будешь ему помогать в развитии, невзирая на обстоятельства.

Когда мы с Шакутиным это обсуждали, я был председателем Белорусского лыжного союза. Затем было принято решение, и я оказался в федерации тенниса. Здесь работа построена системно — начиная от совершенствования материально-технической базы и заканчивая тренировочным процессом в академии тенниса, за что хочу поблагодарить Александра Васильевича. Вместе с коллективом постараемся все сохранить и продолжить успешные начинания», – рассказал Тетерин.

 
 
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Председатель Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин рассказал, что предложение возглавить организацию получил от Александра Шакутина.

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