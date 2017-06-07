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Денис Щербицкий: «Победили Сан-Марино заслуженно, но удовольствия я не получил, если честно, непонятные чувства»
08.06.2017 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь молодежной сборной Беларуси Денис Щербицкий прокомментировал результат матча против Сан-Марино (1:0).
«Болельщиков понять можно. И погода, и после такого счета в России.
Действительно, мы получили от соперника то, что ожидали – поставили автобус, который тяжело было вскрыть.
Я реально отдыхал тогда. При парочке подач вышел и все. Но такая игра меня нисколько не расхолаживала. Старался держать себя в тонусе, сохранять концентрацию.
Да, победили заслуженно, считаю, но удовольствия я не получил, если честно, непонятные чувства. Должны были обыгрывать с более крупным счетом, а в конце еще и пропустить могли. Но победа есть победа, идем дальше, – сказал Щербицкий.
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Денис Щербицкий: «Победили Сан-Марино заслуженно, но удовольствия я не получил, если честно, непонятные чувства»
Вратарь молодежной сборной Беларуси Денис Щербицкий прокомментировал результат матча против Сан-Марино (1:0).
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