Правовой статус болельщика, волонтера и спортивного агента будет закреплен на законодательном уровне

Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Вадим Девятовский заявил, что правовой статус болельщика, волонтера, стюарда и спортивного агента будет закреплен на законодательном уровне.

«Впервые на законодательном уровне регламентируется правовой статус болельщика, волонтера и стюарда при проведении спортивных мероприятий. Соответствующими поправками будет закреплен статус спортивного агента. Нынешнее спортивное законодательство в Беларуси не содержит норм, регулирующих статус таких лиц.

Мы заручились поддержкой одного специалиста из Германии, который готов поделиться опытом, как в этой стране внедрялись нормы в законодательство», – заявил Девятовский.