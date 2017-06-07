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Правовой статус болельщика, волонтера и спортивного агента будет закреплен на законодательном уровне
08.06.2017 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Вадим Девятовский заявил, что правовой статус болельщика, волонтера, стюарда и спортивного агента будет закреплен на законодательном уровне.
«Впервые на законодательном уровне регламентируется правовой статус болельщика, волонтера и стюарда при проведении спортивных мероприятий. Соответствующими поправками будет закреплен статус спортивного агента. Нынешнее спортивное законодательство в Беларуси не содержит норм, регулирующих статус таких лиц.
Мы заручились поддержкой одного специалиста из Германии, который готов поделиться опытом, как в этой стране внедрялись нормы в законодательство», – заявил Девятовский.
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Правовой статус болельщика, волонтера и спортивного агента будет закреплен на законодательном уровне
Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Вадим Девятовский...
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