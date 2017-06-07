ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Леандро Торрес: «В Аргентине средняя зарплата около 1500 долларов»

08.06.2017 10:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Аргентинский полузащитник брестского «Динамо» Леандро Торрес отметил, что в Беларуси спокойнее, чем на родине.

«В Беларуси намного спокойнее, чем в Аргентине. Там на улицах много машин, люди ходят в быстром ритме, живут на полной скорости. Больше всего меня здесь удивило, что практически все дома одинаковые. В Аргентине не так — архитектура более разнообразная.

Что касается зарплат, то в моей стране средняя около 1500 долларов — по крайней мере в Буэнос-Айресе и его пригородах. Хотя это не значит, что в провинции получают меньше. Могут даже больше — выращивают фрукты, пшеницу, кукурузу и имеют с этого неплохой доход. На 500-долларовую зарплату у нас не проживешь. Нужно получать гораздо больше, чтобы чувствовать себя комфортно. В Аргентине большая инфляция, цены постоянно растут — за ними сложно даже уследить», – сказал Торрес.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аргентинский полузащитник брестского «Динамо» Леандро Торрес отметил, что в Беларуси спокойнее, чем на родине.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Беларусь U-21 – Сан-Марино U-21. Матч на «Тракторе» посетили 450 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика