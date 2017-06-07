Леандро Торрес: «В Аргентине средняя зарплата около 1500 долларов»

Аргентинский полузащитник брестского «Динамо» Леандро Торрес отметил, что в Беларуси спокойнее, чем на родине.

«В Беларуси намного спокойнее, чем в Аргентине. Там на улицах много машин, люди ходят в быстром ритме, живут на полной скорости. Больше всего меня здесь удивило, что практически все дома одинаковые. В Аргентине не так — архитектура более разнообразная.

Что касается зарплат, то в моей стране средняя около 1500 долларов — по крайней мере в Буэнос-Айресе и его пригородах. Хотя это не значит, что в провинции получают меньше. Могут даже больше — выращивают фрукты, пшеницу, кукурузу и имеют с этого неплохой доход. На 500-долларовую зарплату у нас не проживешь. Нужно получать гораздо больше, чтобы чувствовать себя комфортно. В Аргентине большая инфляция, цены постоянно растут — за ними сложно даже уследить», – сказал Торрес.