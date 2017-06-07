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ЛеБрон Джеймс о «Голден Стэйт»: «Я никогда не сталкивался с такой огневой мощью»

08.06.2017 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лидер «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс после третьего поражения от «Уорриорз» (113:118, 0-3) в Финале-2017 отдал должное сопернику.

«Кливленд» усилиями Джеймса и Кайри Ирвинга (77 очков на двоих) вел «+6» за 3 минуты до сирены, но «Голден Стэйт» совершил рывок 11:0 и вырвал победу.

«После того, как мы выиграли Восточную конференцию, я говорил, что нам предстоит столкнуться с сокрушительной силой. Мне, наверное, еще никогда в карьере не приходилось иметь дело с такой огневой мощью у соперника. Я играл против великих команд, но ни у одной из них не было такой огневой мощи.

Даже когда ты играешь хорошо, на пять с плюсом и чуть лучше, они совершают рывки, они забивают броски и имеют в своем составе ребят, которые будут решать эпизоды. Мы сделали достаточно для того, чтобы победить, но они сделали чуть больше», – передает слова Джеймса ESPN.com.

 
 
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Лидер «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс после третьего поражения от «Уорриорз» (113:118, 0-3) в Финале-2017 отдал должное сопернику.

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