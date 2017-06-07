Пюрю Сойри: «Учитель в Финляндии зарабатывает в районе 1300 евро, доктор – 4000-5000 без уплаты налога»

Полузащитник «Шахтера» Пюрю Сойри рассказал о зарплатах в Финляндии.

«Что касается зарплаты, то в Финляндии — впрочем, как и везде — она разная. Учитель в обычной школе зарабатывает в районе 1300 евро, доктор — 4000-5000. В этом случае все зависит от квалификации и опыта работы врача. А вообще месячный доход так называемого среднего класса — около 2500 евро. Но все эти цифры беру без налога, что тоже надо учитывать. К примеру, если для зарплаты в 1500 он составляет, по-моему, 23 процента, то для тех, кто получает 10 000, сборы будут уже 45 процентов», – рассказал Сойри.