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ЧМ-2017 (U-20). 1/2 финала. Уругвай – Венесуэла, Англия против Италии

08.06.2017 11:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В полуфинале молодежного ЧМ-2017 в Южной Корее сборная Уругвая сыграет со сборной Венесуэлы, сборная Англии встретится с командой Италии.

ЧМ-2017 (U-20)

1/2 финала

Уругвай U-20 – Венеcуэла U-20 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
8 июня, 11.00, «Тэджон Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Уругвай U-20Меле, Буэно, Рохель, Оливера, Саракки, де ла Крус, Вальверде, Бентанкур, Родригес, Скьяппакассе, Каноббио.
Венеcуэла U-20Фариньес, Мехиас, Феррареси, Керо, Кордова, Эррера, Эрнандес, Лусена, Пеньяранда, Чакон, Пенья.
Предупреждение:
Эррера (18).
Италия U-20 – Англия U-20
Дата проведения
8 июня, 14.00, «Чонджу Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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В полуфинале молодежного ЧМ-2017 в Южной Корее сборная Уругвая сыграет со сборной Венесуэлы, сборная Англии встретится с командой Италии.

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