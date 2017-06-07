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ЧМ-2017 (U-20). 1/2 финала. Уругвай – Венесуэла, Англия против Италии
08.06.2017 11:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
В полуфинале молодежного ЧМ-2017 в Южной Корее сборная Уругвая сыграет со сборной Венесуэлы, сборная Англии встретится с командой Италии.
ЧМ-2017 (U-20)
1/2 финала
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В полуфинале молодежного ЧМ-2017 в Южной Корее сборная Уругвая сыграет со сборной Венесуэлы, сборная Англии встретится с командой Италии.
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