Березкин и Павловец вызваны в сборную Беларуси

После завершения стартового матча квалификации сборной U-21 защитник Александр Павловец и полузащитник Евгений Березкин пополнили ряды национальной сборной.

Игроки будут готовиться к матчу квалификации чемпионата мира против сборной Болгарии.

На данный момент Игорь Криушенко располагает 23 футболистами:

Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо-Минск»).

Защитники: Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Денис Поляков (БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба – «Шахтер», Солигорск), Александр Сачивко («Динамо-Минск»), Дмитрий Алисейко («Динамо-Брест»), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Полузащитники: Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Алексей Риос, Евгений Березкин (оба – БАТЭ, Борисов), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо-Минск»).

Нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Игра квалификации чемпионата мира Беларусь – Болгария пройдет 9 июня на стадионе «Борисов-Арена» и начнется в 21:45.