Николай Ходасевич: «Сборная Беларуси, которая не забивает четыре матча подряд, в игре с Болгарией должна один гол родить»

Комментатор БГТРК Николай Ходасевич поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2018 Беларусь – Болгария.

«Мне кажется, что сборная Беларуси, которая не забивает четыре матча подряд, должна один гол родить. Как его родить? Это уже зависит от тренерского штаба. Возможно, со стандарта или, может, издали залетит. Или может быть задумка какая-то должна появиться новая. Проблемы есть у нашей сборной: переход из обороны в атаку не тот, в атаке не хватает исполнителя, который может завершить эти полунамеки, полунаскоки на штрафную соперников. Но по совокупности, мне кажется, что наши однажды забьют.

Болгары же очень мотивированы. Они находятся в турнирной таблице выше Голландии. У них 9 очков и они могут побороться за выход из группы – для этого есть реальные шансы. Они приедут в Беларусь за победой, ну или за ничьей.

Мне и кажется, что этот матч ничейный, потому что сборная Беларуси ведь и пропускает. Наверное, дома тоже не сможет сыграть на ноль. Счет 1:1 вполне рисуется. Но футбол может быть непредсказуем.

Конечно, нам хотелось бы, чтобы сборная Беларуси выиграла, но как оно сложится… Наше хотение не всегда совпадает с возможностями наших команд. Ставка 2 или 3 мяча в матче, мне кажется наиболее приемлемой», – сказал Ходасевич.