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Дмитрий Юсов: «В Украине живется свободнее, чем в Беларуси. И зарабатывать проще»

08.06.2017 13:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Слуцка» Дмитрий Юсов сравнил цены в Беларуси и Украине.

«На Украине за последние годы сильно вырос курс доллара. Еще года четыре назад он стоил 8 гривен, а сейчас 27. Если у тебя заработок в этой валюте — допустим, где-то в другой стране, — то на Украине с нынешним курсом ты будешь как царь! Из-за такого скачка стали выше и цены. А вот зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне. У моей мамы пенсия — 40 долларов. Все эти деньги, а порой и больше, уходят на оплату одной только «коммуналки». Она очень сильно выросла и сейчас составляет 40-120 долларов — в зависимости от площади, отопления и так далее. А кушать на что? Вот и приходится помогать родным. Хотя некоторые пенсионеры работают. А кто-то живет за счет сбережений. В общем, как-то выкручиваются.

Но надо сказать, что на Украине живется свободнее. И зарабатывать проще. Можно спокойно открыть бизнес — с этим в Беларуси сложнее. Средний доход здесь, может, и побольше. Зато у нас все дешевле, причем где-то вдвое — начиная с ресторанов и заканчивая рынками. Продукты, галантерея, шампуни, бутсы, одежда — ну просто все!» – рассказал Юсов.

 
 
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Полузащитник «Слуцка» Дмитрий Юсов сравнил цены в Беларуси и Украине.

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