НБА. «Уорриорз» выиграли 15 матчей подряд в плей-офф, побив рекорд главных американских лиг

«Голден Стэйт» в среду установил рекорд четырех крупнейших профессиональных лиг Северной Америки (НБА, НХЛ, НФЛ, MLB) по победам подряд в рамках плей-офф.

Победа над «Кливлендом» (118:113) в третьем матче финальной серии стала для «Уорриорз» 15-й кряду в плей-офф-2017.

Калифорнийцы превзошли достижение хоккейного «Питтсбурга» (серия из 14 побед), которое было установлено в плей-офф НХЛ 1992 и 1993 годов.

BREAKING: #Warriors set record for longest playoff win streak in history among the 4 major North American pro sports (15 straight victories) pic.twitter.com/kZoEwmW09O — Sportsnet Stats (@SNstats) 8 июня 2017 г.

«Голден Стэйт» вырвал победу у «Кливленда». 3-0

Плей-офф 2017. Epic fail