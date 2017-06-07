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НБА. «Уорриорз» выиграли 15 матчей подряд в плей-офф, побив рекорд главных американских лиг

08.06.2017 13:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Голден Стэйт» в среду установил рекорд четырех крупнейших профессиональных лиг Северной Америки (НБА, НХЛ, НФЛ, MLB) по победам подряд в рамках плей-офф.

Победа над «Кливлендом» (118:113) в третьем матче финальной серии стала для «Уорриорз» 15-й кряду в плей-офф-2017.

Калифорнийцы превзошли достижение хоккейного «Питтсбурга» (серия из 14 побед), которое было установлено в плей-офф НХЛ 1992 и 1993 годов.

«Голден Стэйт» вырвал победу у «Кливленда». 3-0

Плей-офф 2017. Epic fail

 
 
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«Голден Стэйт» в среду установил рекорд четырех крупнейших профессиональных лиг Северной Америки (НБА, НХЛ, НФЛ, MLB) по победам подряд в рамках плей-офф.

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