|
НБА. «Уорриорз» выиграли 15 матчей подряд в плей-офф, побив рекорд главных американских лиг
08.06.2017 13:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Голден Стэйт» в среду установил рекорд четырех крупнейших профессиональных лиг Северной Америки (НБА, НХЛ, НФЛ, MLB) по победам подряд в рамках плей-офф.
Победа над «Кливлендом» (118:113) в третьем матче финальной серии стала для «Уорриорз» 15-й кряду в плей-офф-2017.
Калифорнийцы превзошли достижение хоккейного «Питтсбурга» (серия из 14 побед), которое было установлено в плей-офф НХЛ 1992 и 1993 годов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Голден Стэйт» в среду установил рекорд четырех крупнейших профессиональных лиг Северной Америки (НБА, НХЛ, НФЛ, MLB) по победам подряд в рамках плей-офф.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии