НБА. «Уорриорз» выиграли 15 матчей подряд в плей-офф, побив рекорд главных американских лиг

«Голден Стэйт» в среду установил рекорд четырех крупнейших профессиональных лиг Северной Америки (НБА, НХЛ, НФЛ, MLB) по победам подряд в рамках плей-офф.

Победа над «Кливлендом» (118:113) в третьем матче финальной серии стала для «Уорриорз» 15-й кряду в плей-офф-2017.

Калифорнийцы превзошли достижение хоккейного «Питтсбурга» (серия из 14 побед), которое было установлено в плей-офф НХЛ 1992 и 1993 годов.