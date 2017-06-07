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«Манчестер Сити» объявил о трансфере вратаря «Бенфики» Эдерсона

08.06.2017 13:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер «Бенфики» Эдерсон Мораес стал футболистом «Манчестер Сити».

Детали контракта, который вступит в силу 1 июля, не раскрываются.

Сумма трансфера 23-летнего бразильца составила 40 миллионов евро.

Эдерсон в минувшем сезоне сезоне провел 27 матчей в чемпионате Португалии, 18 – на ноль.

«Манчестер Сити» объявил о трансфере вратаря «Бенфики» Эдерсона

Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»

 

 
 
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Голкипер «Бенфики» Эдерсон Мораес стал футболистом «Манчестер Сити».

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