Константин Сарсания: «Возвращение Аршавина в «Зенит» не рассматриваем. Интереса к Раноккии нет»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о переговорах с «Кайратом» о трансфере полузащитника Андрея Аршавина.

– Эта информация не соответствует действительности.

На данный момент такой вариант не рассматривается. Но это не значит, что такого варианта не может быть вообще.

- «Зенит» интересуется защитником «Интера» Андреа Раноккией?

– Нет, это не так, – сказал Сарсания.