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Ролан Гаррос. 1/2 финала. Бачински сыграет с Остапенко, Плишкова – с Халеп

08.06.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четверг на «Ролан Гаррос» именинницы Елена Остапенко и Тимеа Бачински поборются за первый финал «Большого шлема», а Каролина Плишкова – за первую строчку мирового рейтинга. 

Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Симона Халеп (Румыния)  Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
8 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Елена Остапенко (Латвия)  Тимеа Бачински (Швейцария)
Дата проведения
8 июня, 14.00
Онлайн матча

 

 
 
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В четверг на «Ролан Гаррос» именинницы Елена Остапенко и Тимеа Бачински поборются за первый финал «Большого шлема», а Каролина Плишкова – за первую строчку...

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