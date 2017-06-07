|
Ролан Гаррос. 1/2 финала. Бачински сыграет с Остапенко, Плишкова – с Халеп
08.06.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четверг на «Ролан Гаррос» именинницы Елена Остапенко и Тимеа Бачински поборются за первый финал «Большого шлема», а Каролина Плишкова – за первую строчку мирового рейтинга.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг на «Ролан Гаррос» именинницы Елена Остапенко и Тимеа Бачински поборются за первый финал «Большого шлема», а Каролина Плишкова – за первую строчку...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии