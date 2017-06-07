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Семен Шапиро: «Я за открытость. Не считаю, что у нас должны существовать секреты»
08.06.2017 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава ФХБ Семен Шапиро рассказал об общении с прессой.
— Насколько вам комфортно общаться с журналистами?
— Знаете, еще до конца, так сказать, не уловил схему нашего сотрудничества. Работая до этого с вашими коллегами в другой сфере, четко понимал, что можно выносить на общее обсуждение, а что лучше оставить внутри. Так что по данному поводу будем с федерацией разрабатывать общее мнение.
Я за открытость. Не считаю, что у нас должны существовать секреты. Всегда будем делиться информацией относительно планов на чемпионат мира, который пройдет в Минске и не только. Главное, не хочется, чтобы в прессе была непроверенная информация, различные предположения, – сказал Шапиро.
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Глава ФХБ Семен Шапиро рассказал об общении с прессой.
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