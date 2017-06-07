Семен Шапиро: «Я за открытость. Не считаю, что у нас должны существовать секреты»

Глава ФХБ Семен Шапиро рассказал об общении с прессой.

— Насколько вам комфортно общаться с журналистами?

— Знаете, еще до конца, так сказать, не уловил схему нашего сотрудничества. Работая до этого с вашими коллегами в другой сфере, четко понимал, что можно выносить на общее обсуждение, а что лучше оставить внутри. Так что по данному поводу будем с федерацией разрабатывать общее мнение.

Я за открытость. Не считаю, что у нас должны существовать секреты. Всегда будем делиться информацией относительно планов на чемпионат мира, который пройдет в Минске и не только. Главное, не хочется, чтобы в прессе была непроверенная информация, различные предположения, – сказал Шапиро.