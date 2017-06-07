ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Драфт НХЛ-2017. Хишир занял 1-е место в финальном рейтинге аналитика TSN Баттона, белорусы не попали в топ-100

08.06.2017 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Эксперт TSN Крэйг Баттон представил финальную версию проекта драфта НХЛ-2017.

На первое место вышел форвард «Галифакса» Нико Хишир, оттеснив форварда «Брэндона» Нолана Патрика на вторую строчку. 

1. н Нико Хишир («Галифакс», QMJHL)

2. н Нолан Патрик («Брэндон», WHL) 

3. з Кэйли Макар («Брукс», AJHL)

4. н Коди Глэсс («Портленд», WHL)

5. з Миро Хейсканен (ХИФК, чемпионат Финляндии)

6. н Габриэль Виларди («Виндзор», OHL)

7. н Мартин Нечас («Брно», чемпионат Чехии) 

8. н Элиас Петтерссон («Тимро», Allsvenskan) 

9. н Кейси Миттлстадт («Грин Бэй», USHL)

10. з Тимоти Лильегрен («Регле», SHL) 

11. н Ник Сузуки («Оуэн Саунд», OHL)

12. н Райан Поэлинг (университет Сент-Клод, NCAA)

13. з Пьер-Оливье Жозеф («Шарлоттаун», QMJHL)

14. з Кэл Фут («Келоуна», WHL)

15. н Эели Толванен («Су-Сити», USHL)

16. н Кайлер Ямамото («Спокан», WHL)

17. з Юусо Вялимяки («Трай-Сити», WHL)

18. н Лиас Андерссон («ХВ-71», SHL)

19. з Эрик Браннстрем («ХВ-71» U-20, Швеция)

20. н Филип Читил («Злин» U-20, Чехия)

21. н Майкл Расмуссен («Трай-Сити», WHL)

22. н Алексей Липанов («Динамо» Б, МХЛ)

23. н Оуэн Типпет («Миссиссага», OHL)

24. н Клим Костин («Динамо» М, КХЛ)

25. н Джошуа Норрис (USNTDP, USHL)

26. н Кристиан Весалайнен (ХПК, чемпионат Финляндии)

27. н Алекс Хепониеми («Свифт Каррент», WHL)

28. н Шейн Боуэрс («Ватерлоо», USHL)

29. в Джейк Эттинджер (университет Бостона, NCAA)

30. з Коннор Тимминс («Су-Сент-Мэри», OHL)

31. з Урхо Вааканайнен («Ювяскюля», чемпионат Финляндии)

Напомним, в финальном рейтинге проспектов в топ-100 были Максим Сушко и Владислав Еременко.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт TSN Крэйг Баттон представил финальную версию проекта драфта НХЛ-2017.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Гончаренко о критике со стороны Уткина: «Я тренирую, кто-то берет интервью, а кто-то – врет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика