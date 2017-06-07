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Драфт НХЛ-2017. Хишир занял 1-е место в финальном рейтинге аналитика TSN Баттона, белорусы не попали в топ-100
08.06.2017 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Эксперт TSN Крэйг Баттон представил финальную версию проекта драфта НХЛ-2017.
На первое место вышел форвард «Галифакса» Нико Хишир, оттеснив форварда «Брэндона» Нолана Патрика на вторую строчку.
1. н Нико Хишир («Галифакс», QMJHL)
2. н Нолан Патрик («Брэндон», WHL)
3. з Кэйли Макар («Брукс», AJHL)
4. н Коди Глэсс («Портленд», WHL)
5. з Миро Хейсканен (ХИФК, чемпионат Финляндии)
6. н Габриэль Виларди («Виндзор», OHL)
7. н Мартин Нечас («Брно», чемпионат Чехии)
8. н Элиас Петтерссон («Тимро», Allsvenskan)
9. н Кейси Миттлстадт («Грин Бэй», USHL)
10. з Тимоти Лильегрен («Регле», SHL)
11. н Ник Сузуки («Оуэн Саунд», OHL)
12. н Райан Поэлинг (университет Сент-Клод, NCAA)
13. з Пьер-Оливье Жозеф («Шарлоттаун», QMJHL)
14. з Кэл Фут («Келоуна», WHL)
15. н Эели Толванен («Су-Сити», USHL)
16. н Кайлер Ямамото («Спокан», WHL)
17. з Юусо Вялимяки («Трай-Сити», WHL)
18. н Лиас Андерссон («ХВ-71», SHL)
19. з Эрик Браннстрем («ХВ-71» U-20, Швеция)
20. н Филип Читил («Злин» U-20, Чехия)
21. н Майкл Расмуссен («Трай-Сити», WHL)
22. н Алексей Липанов («Динамо» Б, МХЛ)
23. н Оуэн Типпет («Миссиссага», OHL)
24. н Клим Костин («Динамо» М, КХЛ)
25. н Джошуа Норрис (USNTDP, USHL)
26. н Кристиан Весалайнен (ХПК, чемпионат Финляндии)
27. н Алекс Хепониеми («Свифт Каррент», WHL)
28. н Шейн Боуэрс («Ватерлоо», USHL)
29. в Джейк Эттинджер (университет Бостона, NCAA)
30. з Коннор Тимминс («Су-Сент-Мэри», OHL)
31. з Урхо Вааканайнен («Ювяскюля», чемпионат Финляндии)
Напомним, в
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Драфт НХЛ-2017. Хишир занял 1-е место в финальном рейтинге аналитика TSN Баттона, белорусы не попали в топ-100
Эксперт TSN Крэйг Баттон представил финальную версию проекта драфта НХЛ-2017.
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