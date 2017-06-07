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Игорь Криушенко: «Слова Дулуба? Ощущаю, что господин Дулуб нацелился на один из этих стульев»

08.06.2017 16:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал высказывание рулевого «Карпат» Олега Дулуба, который отметил, что невозможно одновременно руководить двумя командами.

– Дулуб сказал, что невозможно усидеть на двух тренерских стульях — и в клубе, и в сборной. Обязательно с какого-нибудь стула навернешься. Вы ощущаете, что можете навернуться?

– Я не ощущаю потери равновесия. Я ощущаю, что господин Дулуб нацелился на один из этих стульев, – сказал Криушенко.

Олег Дулуб: «Криушенко в сборной и клубе? На двух стульях усидеть нельзя – завалишься и с первого, и со второго»

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал высказывание рулевого «Карпат» Олега Дулуба, который отметил, что невозможно одновременно...

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