Игорь Криушенко: «Слова Дулуба? Ощущаю, что господин Дулуб нацелился на один из этих стульев»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал высказывание рулевого «Карпат» Олега Дулуба, который отметил, что невозможно одновременно руководить двумя командами.

– Дулуб сказал, что невозможно усидеть на двух тренерских стульях — и в клубе, и в сборной. Обязательно с какого-нибудь стула навернешься. Вы ощущаете, что можете навернуться?

– Я не ощущаю потери равновесия. Я ощущаю, что господин Дулуб нацелился на один из этих стульев, – сказал Криушенко.

Олег Дулуб: «Криушенко в сборной и клубе? На двух стульях усидеть нельзя – завалишься и с первого, и со второго»