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«МЮ», скорее всего, не будет продлевать контракт с Ибрагимовичем

08.06.2017 18:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Златан Ибрагимович может не вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает Sky Sports, манкунианцы, скорее всего, не предложат шведу продлить контракт.

Напомним, что Ибрагимович получил травму крестообразных связок в конце апреля. Восстановление, по прогнозам, займет 8-9 месяцев.

Златан – главный герой финала Лиги Европы

 
 
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Нападающий Златан Ибрагимович может не вернуться в «Манчестер Юнайтед».

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