|
«МЮ», скорее всего, не будет продлевать контракт с Ибрагимовичем
08.06.2017 18:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Златан Ибрагимович может не вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Как утверждает Sky Sports, манкунианцы, скорее всего, не предложат шведу продлить контракт.
Напомним, что Ибрагимович получил травму крестообразных связок в конце апреля. Восстановление, по прогнозам, займет 8-9 месяцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Златан Ибрагимович может не вернуться в «Манчестер Юнайтед».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии