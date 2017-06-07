Евгений Березкин: «Не могу оценить эпизод с пенальти. Судья назначил. Значит, был 11-метровый»

Полузащитник сборной Беларуси Евгений Березкин прокомментировал эпизод с пенальти в матче с Сан-Марино (0:1) в рамках квалификации Евро.

«Они стали сзади. Пытались оборонять свои ворота. Мы пытались вскрывать и находить свободные зоны, чтобы забить гол. Хорошо, что забили.

Эпизод с пенальти? Кто-то говорит, что был 11-метровый, а кто-то говорит, что не было. Я не могу оценить. Судья назначил. Значит, был пенальти», – сказал Березкин в эфире АБФФ-ТВ.

Только симуляция Березкина помогла белорусам забить гол Сан-Марино. Или все-таки пенальти чистый?