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Евгений Березкин: «Не могу оценить эпизод с пенальти. Судья назначил. Значит, был 11-метровый»
08.06.2017 18:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник сборной Беларуси Евгений Березкин прокомментировал эпизод с пенальти в матче с Сан-Марино (0:1) в рамках квалификации Евро.
«Они стали сзади. Пытались оборонять свои ворота. Мы пытались вскрывать и находить свободные зоны, чтобы забить гол. Хорошо, что забили.
Эпизод с пенальти? Кто-то говорит, что был 11-метровый, а кто-то говорит, что не было. Я не могу оценить. Судья назначил. Значит, был пенальти», – сказал Березкин в эфире АБФФ-ТВ.
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Полузащитник сборной Беларуси Евгений Березкин прокомментировал эпизод с пенальти в матче с Сан-Марино (0:1) в рамках квалификации Евро.
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