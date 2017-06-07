Игорь Ковалевич: «Болельщики критикуют Березкина? Послушайте: а за кого они болеют? За наших ребят или за соперников?»

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Владимиром Пирогом поделился мнением о падении игрока молодежной сборной Беларуси Евгения Березкина в штрафной площади команды Сан-Марино (1:0).

– Как вам игра команды Людаса Румбутиса с командой Сан-Марино?

– Внимательно слежу за «молодежкой» и желаю всяческих успехов Людасу Ионовичу, принявшему сборную, в которой я тоже оставил частицу сердца. А игра... Это тот случай, когда во главе угла стоял результат – особенно после кошмарного счета в товарищеской встрече с россиянами. Три очка есть, вот и хорошо.

– Самое горячее обсуждение вызвал пенальти в ворота санмаринцев – многие болельщики распекают Березкина за симуляцию. Что скажете?

– Послушайте: а за кого они болеют? За наших ребят или за соперников? Ну, поставил судья пенальти в очень спорной ситуации – это его решение. А сколько ошибаются не в нашу пользу? В конце концов, давайте просто порадуемся победе – что мы везде ищем негатив? – сказал Ковалевич.

Евгений Березкин: «Не могу оценить эпизод с пенальти. Судья назначил. Значит, был 11-метровый»