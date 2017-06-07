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Товарищеский матч. Женщины. 19 очков Бентли не помогли Беларуси победить Украину

08.06.2017 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеский матч

Женщины

Греция

Украина – Беларусь – 84:82 (22:13, 21:25, 22:28, 19:16)

Беларусь: Бентли – 19 очков, Попова – 13,  Снытина (12), Гаспер (12).

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Товарищеский матч Женщины Греция Украина – Беларусь – 84:82 (22:13, 21:25, 22:28, 19:16) Беларусь: Бентли – 19 очков, Попова – 13, Снытина (12), Гаспер (12).

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