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Товарищеский матч. Женщины. 19 очков Бентли не помогли Беларуси победить Украину
08.06.2017 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеский матч
Женщины
Греция
Украина – Беларусь – 84:82 (22:13, 21:25, 22:28, 19:16)
Беларусь: Бентли – 19 очков, Попова – 13, Снытина (12), Гаспер (12).
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Товарищеский матч Женщины Греция Украина – Беларусь – 84:82 (22:13, 21:25, 22:28, 19:16) Беларусь: Бентли – 19 очков, Попова – 13, Снытина (12), Гаспер (12).
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