В Бресте проходит чествование брестского «Динамо», команда проехала с Кубком Беларуси на двухэтажном автобусе

Как сообщалось ранее, сегодня на площадке возле Ледового дворца пройдет чествование «Динамо-Брест» – обладателя Кубка Беларуси 2017.

В 18:00 команда отправилась к Ледовому со стадиона «Брестский» на двухэтажном автобусе, чтобы продемонстрировать всему городу Кубок, завоеванный 28 мая в Гродно.

«Все пришедшие смогут отпраздновать нашу общую победу в компании футболистов и тренерского штаба, пообщаться в неформальной обстановке, взять автографы, сфотографироваться как с игроками, так и с долгожданным трофеем.

Вас ждет выступление диджея, фотозона, клубный маскот Брестоман и вкусный кофе», – говорится в сообщении клуба.







