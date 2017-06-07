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В Бресте проходит чествование брестского «Динамо», команда проехала с Кубком Беларуси на двухэтажном автобусе

08.06.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, сегодня на площадке возле Ледового дворца пройдет чествование «Динамо-Брест» – обладателя Кубка Беларуси 2017.

В 18:00 команда отправилась к Ледовому со стадиона «Брестский» на двухэтажном автобусе, чтобы продемонстрировать всему городу Кубок, завоеванный 28 мая в Гродно.

«Все пришедшие смогут отпраздновать нашу общую победу в компании футболистов и тренерского штаба, пообщаться в неформальной обстановке, взять автографы, сфотографироваться как с игроками, так и с долгожданным трофеем.

Вас ждет выступление диджея, фотозона, клубный маскот Брестоман и вкусный кофе», – говорится в сообщении клуба.

В Бресте проходит чествование брестского «Динамо», команда проехала с Кубком Беларуси на двухэтажном автобусе

В Бресте проходит чествование брестского «Динамо», команда проехала с Кубком Беларуси на двухэтажном автобусе

Фото:  «Динамо»

 

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