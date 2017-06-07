|
В Бресте проходит чествование брестского «Динамо», команда проехала с Кубком Беларуси на двухэтажном автобусе
08.06.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как
В 18:00 команда отправилась к Ледовому со стадиона «Брестский» на двухэтажном автобусе, чтобы продемонстрировать всему городу Кубок, завоеванный 28 мая в Гродно.
«Все пришедшие смогут отпраздновать нашу общую победу в компании футболистов и тренерского штаба, пообщаться в неформальной обстановке, взять автографы, сфотографироваться как с игроками, так и с долгожданным трофеем.
Вас ждет выступление диджея, фотозона, клубный маскот Брестоман и вкусный кофе», – говорится в сообщении клуба.
Фото:
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии