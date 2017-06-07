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Единая лига ВТБ. Плей-офф. Финал. 1-й матч. ЦСКА победил «Химки»

08.06.2017 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Москве стартует финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ, в которой столичный ЦСКА сразится с подмосковными «Химками».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

Финал

Первый матч (до 3-х побед)

ЦСКА Москва – БК Химки 94:88 (18:13, 33:25, 27:13, 16:37)
Дата проведения
8 июня, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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Сегодня в Москве стартует финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ, в которой столичный ЦСКА сразится с подмосковными «Химками».

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