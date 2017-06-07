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Единая лига ВТБ. Плей-офф. Финал. 1-й матч. ЦСКА победил «Химки»
08.06.2017 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Москве стартует финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ, в которой столичный ЦСКА сразится с подмосковными «Химками».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Финал
Первый матч (до 3-х побед)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в Москве стартует финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ, в которой столичный ЦСКА сразится с подмосковными «Химками».
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