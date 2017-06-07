Людас Румбутис: «Падение Березкина? Вы видели хоть в одной игре, чтобы судья дал пенальти, а футболист подошел и сказал, что фола не было?»

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Николаем Ивановым поделился мнением о падении игрока молодежной сборной Беларуси Евгения Березкина в штрафной площади команды Сан-Марино.

– Вы говорили, что санмаринцы играли так, что актеры Папанов и Миронов отдыхают…

– Конечно! Пересмотрел утром фрагменты матча. Соперники валяются, поднимаются, а через минуту-полторы, как только ты включаешься в игру, снова падают. Они приходят в себя, восстанавливаются, а нас это выбивает из игры. Было противно наблюдать со стороны. При этом судейский корпус относился к игрокам из Сан-Марино очень лояльно. Когда судья слышал крик — свистел. Чего свистеть? За затяжки следует давать карточки. Но не в судействе дело. Проведи мы второй мяч — было бы проще. Но вы посмотрите повтор: забиваем гол, а вратарь не отдает мяч. Они должны идти отыгрываться, но нам почему-то приходится вырывать мяч из рук голкипера. До смешного доходило.

– А пересматривали эпизод с падением Березкина? Показалось, что он – артист не –меньшего калибра.

– Пересматривал. Березкин что, просил пенальти? Или я просил? Судья свистнул. Если фола не было, но прозвучал свисток, значит, судья неправильно располагался на поле. Давайте еще будем на ребят вешать то, в чем они не виноваты. Вы видели хоть в одной игре, чтобы рефери поставил пенальти, а футболист подошел и сказал, что фола не было, давайте не будем бить? Я не помню такого.

– Обсуждали этот эпизод с игроком?

– А что обсуждать? Если судья свистит, значит, считает нужным. Ты ничего не поменяешь. В динамике момент тянул на пенальти. Я узнал: у этого арбитра наш матч – третий в карьере с международной вывеской. Он неопытный судья, вот и все, – сказал Румбутис.

Евгений Березкин: «Не могу оценить эпизод с пенальти. Судья назначил. Значит, был 11-метровый»