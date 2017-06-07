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Игорь Криушенко: «Думаю, на Болгарию придет ли 7 тысяч. Соскучился народ по сборной и команда давно не играла дома»
08.06.2017 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о том, сколько болельщиков придет на матч квалификации ЧМ-2018 против Болгарии.
– Сергей Баланович поспорил с журналистом, что на игру с Болгарией придет 7 тысяч зрителей. Как думаете, он выиграет пари?
– Он сказал, что семь придет? Думаю, выиграет. Соскучился народ по сборной. Команда давно не играла дома – народ придет, – сказал Криушенко на сегодняшней пресс-конференции.
Матч
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Игорь Криушенко: «Думаю, на Болгарию придет ли 7 тысяч. Соскучился народ по сборной и команда давно не играла дома»
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о том, сколько болельщиков придет на матч квалификации ЧМ-2018 против Болгарии.
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