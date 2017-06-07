Игорь Криушенко: «Думаю, на Болгарию придет ли 7 тысяч. Соскучился народ по сборной и команда давно не играла дома»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о том, сколько болельщиков придет на матч квалификации ЧМ-2018 против Болгарии.

– Сергей Баланович поспорил с журналистом, что на игру с Болгарией придет 7 тысяч зрителей. Как думаете, он выиграет пари?

– Он сказал, что семь придет? Думаю, выиграет. Соскучился народ по сборной. Команда давно не играла дома – народ придет, – сказал Криушенко на сегодняшней пресс-конференции.

Матч Беларусь – Болгария пройдет 9 июня в Борисове. Начало – в 21.45.

«На матч придет больше 7 тысяч. На что спорим?» Сборная готовится к игре с болгарами