БРЕСТ, 8 июн — Sputnik. Чествование двукратного обладателя Кубка Беларуси по футболу состоялось на площадке у Ледового дворца, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Игроки футбольного клуба "Динамо-Брест", которые 28 мая одержали победу в финале против солигорского "Шахтера", проехали по городу в сопровождении байкеров и ГАИ. В руках они везли завоеванный трофей, демонстрируя его брестчанам.

Затем футболисты прибыли к Ледовому дворцу, где их ждали болельщики. На сцену поднялись три поколения "Динамо-Брест". Первой вышла часть команды, которая под руководством Владимира Геворкяна впервые выиграла Кубок Беларуси в 2007 году. За ними поднялась нынешняя команда. А в завершении — молодое поколение игроков.

Главный тренер Владимир Журавель, спортивный директор Сергей Ковальчук и капитан Алексей Гаврилович поблагодарили болельщиков, которые поддерживали команду на протяжении сезона.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Победный кубок - у брестчан

"Перед финалом мы ходили в Брестскую крепость, мотивировали ребят. Мы рассказали им немного истории. Я надеюсь, что те люди, которые стоят у меня за спиной, если надо будет, отдадут жизнь за брестский футбол", — отметил Журавель на церемонии.

После официальной части каждый желающий мог сфотографироваться с кубком и футболистами, а также взять у них автограф.