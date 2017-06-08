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Людас Румбутис: «Общение с клубными тренерами? Я же не из таксопарка пришел. Проблем нет»
09.06.2017 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис рассказал о широком круге кандидатов в молодежную сборную.
– Будете задействовать новых игроков в матче с жодинцами?
– Надеюсь на Лисаковича, Кийко, других ребят. Есть на примете пару игроков из первой лиги, хотя там сложно кого-то найти. Общаемся со всеми тренерами во всех городах. Если кто-то хотя бы через раз по мячу попадает – он уже на примете.
– Есть ли у вас проблемы в выстраивании отношений с клубными коллегами?
– Я же все-таки не из таксопарка пришел. Знаю всех, и меня как тренера все знают. Проблем нет.
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис рассказал о широком круге кандидатов в молодежную сборную.
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