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«Бриллиантовая лига». Китаянка Гун выиграла толкание ядра, Дубицкая – 5-я, Леонтюк – 6-я и другие результаты
09.06.2017 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Риме состоялся этап «Бриллиантовой лиги».
«Бриллиантовая лига»
Рим, Италия
Мужчины
110 м с/б
1. Арис Мерритт (США) – 13,13
200 м
1. Андре Де Грасс (Канада) – 20,01
800 м
1. Адам Кщот (Польша) – 1.45,96
3000 м с/п
1. Консеслус Кипруто (Кения) – 8.04,63 (лучший результат сезона в мире)
Копье
1. Томас Релер (Германия) – 90,06
Женщины
100 м
1. Дафне Схипперс (Голландия) – 10,99
400 м
1. Наташа Гастингс (США) – 50,52
1500 м
1. Сифан Хассан (Голландия) – 3.56,22 (лучший результат сезона в мире)
5000 м
1. Хеллен Обири (Кения) – 14.18,37 (лучший результат сезона в мире)
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,00
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,84
Прыжки с шестом
1. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,85 (лучший результат сезона в мире)
Ядро
1. Лицзяо Гун (Китай) – 19,56
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«Бриллиантовая лига». Китаянка Гун выиграла толкание ядра, Дубицкая – 5-я, Леонтюк – 6-я и другие результаты
Сегодня в Риме состоялся этап «Бриллиантовой лиги».
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