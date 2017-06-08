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«Бриллиантовая лига». Китаянка Гун выиграла толкание ядра, Дубицкая – 5-я, Леонтюк – 6-я и другие результаты

09.06.2017 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Риме состоялся этап «Бриллиантовой лиги».

«Бриллиантовая лига»

Рим, Италия

Мужчины

110 м с/б

1. Арис Мерритт (США) – 13,13
2. Орландо Ортега (Испания) – 13,17
3. Сергей Шубенков (Россия) – 13,21

200 м

1. Андре Де Грасс (Канада) – 20,01
2. Кристоф Лемэтр (Франция) – 20,29
3. Амер Уэбб (США) – 20,33

800 м

1. Адам Кщот (Польша) – 1.45,96
2. Кипьегон Бетт (Кения) – 1.46,00
3. Донаван Брейзер (США) – 1.46,08

3000 м с/п

1. Консеслус Кипруто (Кения) – 8.04,63 (лучший результат сезона в мире)
2. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8.05,17
3. Джариус Биреч (Кения) – 8.07,84

Копье

1. Томас Релер (Германия) – 90,06
2. Йоханнес Феттер (Германия) – 88,15
3. Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго) – 86,61...
7. Джулиус Йего (Кения) – 82,19

Женщины

100 м

1. Дафне Схипперс (Голландия) – 10,99
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,03
3. Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго) – 11,07

400 м

1. Наташа Гастингс (США) – 50,52
2. Новлин Уильямс-Миллс (Ямайка) – 51,04
3. Ольга Земляк (Украина) – 51,08

1500 м

1. Сифан Хассан (Голландия) – 3.56,22 (лучший результат сезона в мире)
2. Уинни Чебет (Кения) – 3.59,16
3. Констанц Клостерхалфен (Германия) – 3.59,30

5000 м

1. Хеллен Обири (Кения) – 14.18,37 (лучший результат сезона в мире)
2. Агнес Джебет Тироп (Кения) – 14.33,09
3. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 14.33,32

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,00
2. Камила Личвинко (Польша) – 1,96
3. Юлия Левченко (Украина) – 1,94

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,84
2. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,78
3. Ольга Рыпакова (Казахстан) – 14,64

Прыжки с шестом

1. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,85 (лучший результат сезона в мире)
2. Ярислей Сильва (Куба) – 4,75
3. Элиза Маккартни (Новая Зеландия) – 4,75
4. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,65
5. Сэнди Моррис (США) – 4,55

Ядро

1. Лицзяо Гун (Китай) – 19,56
2. Даниэлла Банч (США) – 18,95
3. Мишель Картер (США) – 18,86...
5. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,43
6. Юлия Леонтюк (Беларусь) – 17,93

 
 
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