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«СКА Хабаровск» может проводить домашние матчи в Химках
09.06.2017 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что у новичков лиги есть проблемы с инфраструктурой.
– К новичкам лиги, помимо поздравлений, есть и вопросы. Особенно к «СКА-
Первое – освещение, которое необходимо основному вещателю для качественной ТВ-трансляции. Второе – система контроля доступа болельщиков, чему уделяется большое внимание. И третье – состояние поля. Проведенные тесты говорят о том, что поле не соответствует необходимым стандартам. Если к указанному сроку все недостатки будут устранены, СКА примет гостей на своем стадионе. Если нет, то на резервной арене. Клубы задавали вопрос гендиректору Олегу Флегонтову, и по предварительным данным, вариант резервной арены – «Арена Химки».
– Каков дедлайн?
– Комиссию пошлем заранее, к началу июля. Она посмотрит на устранение недостатков, – сказал Прядкин.
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Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что у новичков лиги есть проблемы с инфраструктурой.
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