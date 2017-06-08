Игорь Ковалевич: «Прошел слух про интерес Бреста к Савицкому? Да вы просто успокойтесь с этим слухом»

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал информацию о том, что хавбек команды Павел Савицкий может перейти в брестское «Динамо».

– Вы говорили, что не будете чинить препятствий Савицкому в случае серьезных предложений. Они есть?

– Периодически поступают. Главное – чтобы их условия устроили руководство нашего клуба.

– Прошел слух про якобы интерес к Павлу со стороны брестского «Динамо».

– Да вы просто успокойтесь с этим слухом, – сказал Ковалевич.