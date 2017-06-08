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Игорь Ковалевич: «Прошел слух про интерес Бреста к Савицкому? Да вы просто успокойтесь с этим слухом»

09.06.2017 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал информацию о том, что хавбек команды Павел Савицкий может перейти в брестское «Динамо».

– Вы говорили, что не будете чинить препятствий Савицкому в случае серьезных предложений. Они есть?

– Периодически поступают. Главное – чтобы их условия устроили руководство нашего клуба.

– Прошел слух про якобы интерес к Павлу со стороны брестского «Динамо».

– Да вы просто успокойтесь с этим слухом, – сказал Ковалевич.

 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал информацию о том, что хавбек команды Павел Савицкий может перейти в брестское «Динамо».

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