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Виталий Родионов: «Падение Березкина? Не побоюсь чьих-либо упреков в непоследовательности. Однако здесь готов Женю защищать»

09.06.2017 09:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов в беседе с журналистом газеты «Прессбол» Сергеем Новиковым поделился мнением о падении игрока молодежной сборной Беларуси Евгения Березкина в штрафной площади команды Сан-Марино.

– Не побоюсь чьих-либо упреков в непоследовательности. Однако здесь готов Женю защищать. Конечно же, поинтересуюсь у него этим эпизодом лично. Это создаст куда более полное представление, нежели различные догадки. Ну и со своей стороны замечу вот что. Во-первых, судья находился в семи-десяти метрах от эпизода и на таком расстоянии мог не только все рассмотреть, но и услышать звук соприкосновения ног, и это тоже могло повлиять на его решение. Во-вторых, я сам нападающий и знаю, что на скорости достаточно совсем незначительного, слабого контакта, чтобы вывести соперника из равновесия или сбить ему скорость. Ну и, в-третьих, камера за лицевой линией (а только картинка с нее давала основания говорить о симуляции) не показывала отсутствия контакта – на мой взгляд, он там, хоть и легкий, но был.

Сергей Новиков:  Образец корпоративной этики! Это не ирония, а искренняя похвала.

– Повторюсь, наиболее действенным считаю здесь наказание при стопроцентно доказанной вине. Иначе на судей будут воздействовать подобным образом все чаще, а артистизм, уж поверьте, будет только расти. Пока же все отдано на откуп именно арбитрам. И, как видим на примерах недавней Лиги чемпионов, начиная с 1/8 финала, упущений по этой части – в достатке. И да, мы же не обсудили мячи, забитые рукой и вообще с нарушением духа «фэйр плей», – написал Родионов.

Евгений Березкин: «Не могу оценить эпизод с пенальти. Судья назначил. Значит, был 11-метровый»

Только симуляция Березкина помогла белорусам забить гол Сан-Марино. Или все-таки пенальти чистый?

 
 
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов в беседе с журналистом газеты «Прессбол» Сергеем Новиковым поделился мнением о падении игрока молодежной сборной Беларуси Евгения...

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