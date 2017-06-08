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Людас Румбутис: «Разные схемы в сборных? Я приверженец более традиционного футбола, потому что на нем вырос»

09.06.2017 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис рассказал о различии тактических схем с национальной командой.

– Национальная и молодежная сборные играют по разным схемам. Почему?

–  Действительно, по разным. Я приверженец более традиционного футбола, потому что на нем вырос. Игорь Николаевич был игроком другого плана. Но он все равно выбирает из «молодежки» тех, кто может ему помочь. Поэтому нельзя говорить, что кто-то плохо работает, кто-то  – хорошо. Есть Mercedes, есть «Запорожец» – оба едут. Нет единого стиля, который стопроцентно сделает тебя чемпионом. А с Криушенко мы на связи. У нас деловые, дружеские отношения, – сказал Румбутис.

 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис рассказал о различии тактических схем с национальной командой.

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