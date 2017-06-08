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AS: Китайский клуб предложил «Реалу» за Роналду 200 млн евро, а игроку – 120 млн евро в год
09.06.2017 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Один из китайских клубов сделал предложение «Реалу» по переходу форварда Криштиану Роналду, сообщает AS.
Сообщается, что клуб готов заплатить за трансфер игрока 200 млн евро, а ему самому установить годовую зарплату на уровне 120 млн евро. Это была бы рекордная зарплата в истории футбола.
Ожидается, что руководители китайской команды намерены на следующей неделе посетить Мадрид, чтобы встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом и провести с ним переговоры.
В декабре прошлого года агент Роналду уже сообщал о многомиллионном предложении из Китая.
Контракт 32-летнего португальца с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года.
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Один из китайских клубов сделал предложение «Реалу» по переходу форварда Криштиану Роналду, сообщает AS.
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